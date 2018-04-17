اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، عودة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من مشاركة مع القادة والملوك والرؤساء العرب في القمة العربية الـ 29 "قمة القدس" بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية،

التي أكدت في بيانها الختامي على أهمية المصالحة الوطنية في الوصول إلى حل للأزمة الليبية ، كما شدد البيان على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم كافة الجهود المبذولة الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق الصخيرات وتحفظ تراب ليبيا وتماسك نسيجها المجتمعي.

وأشارت الصحف إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معتيق مع سفراء الصين وكوريا الجنوبية ، الذي تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الليبية الصينية والكورية في مختلف المجالات، والعمل لتحديد أطر وآليات عودة الشركات الصينية والكورية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في مجالات الإسكان، المرافق، الاتصالات، الطرق، خلال الأشهر القادمة.

وتطرقت إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح ، تم خلالها مناقشة عدة أمور سياسية منها الوضع الأمني والقبلي في منطقة الجنوب وكيفية العمل على رفع معاناة المواطنين وأهمية مساعدة الجيش للقضاء على الجماعات الإرهابية .

وعرجت على لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الإيطالى جوزيبي بيروني، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد السياسي في ليبيا وملف الهجرة غير القانونية.