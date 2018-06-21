اهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني، اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة في 14 مايو الماضي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس.

وأشارت إلى دود الفعل الفلسطينية والدولية على انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في القطاع غزة حيث، يستعد جيش الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ عدوان واسع على قطاع غزة .

وتحدثت عن اقتحام عصابات من المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن قرار إدارة الرئيس ترمب الانسحاب من مجلس حقوق الانسان، يدل على أنها اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتطرقت الى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قرار يمنع توثيق انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.