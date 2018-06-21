اهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني، اليوم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة في 14 مايو الماضي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس.
وأشارت إلى دود الفعل الفلسطينية والدولية على انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان.
وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في القطاع غزة حيث، يستعد جيش الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ عدوان واسع على قطاع غزة .
وتحدثت عن اقتحام عصابات من المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.
وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن قرار إدارة الرئيس ترمب الانسحاب من مجلس حقوق الانسان، يدل على أنها اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتطرقت الى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قرار يمنع توثيق انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
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GMT 10:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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