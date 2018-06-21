اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المحاور التي تضمنها المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس وتناول فيه مبررات الدعوة التي وجهها إلى الكتل السياسية العراقية بشأن عقد اجتماع شامل خلال الاسبوع المقبل للاتفاق على برنامج لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة.

وركزت على دعوة العبادي للكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم ملف الانتخابات البرلمانية المثير للجدل, مشيرة إلى تأكيده بأن الحكومة ستواصل عملها حتى بعد انتهاء عمر مجلس النواب نهاية الشهر الحالي,

في حال لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية .

و اهتمت الصحف باعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا تحديد اليوم موعدا للنظر بالطعون المقدمة إليها من ثلاث جهات عراقية بشأن مشروعية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية في السادس من يونيو الجاري.

وتطرقت الصحف إلى بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق أمس ، الذي اعلنت فيه بأن العراق يؤوي 300 ألف لاجئ ,غالبيتهم من السوريين، 97 % منهم يقيمون في إقليم كردستان العراق.