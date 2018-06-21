اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المحاور التي تضمنها المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس وتناول فيه مبررات الدعوة التي وجهها إلى الكتل السياسية العراقية بشأن عقد اجتماع شامل خلال الاسبوع المقبل للاتفاق على برنامج لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة.
وركزت على دعوة العبادي للكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم ملف الانتخابات البرلمانية المثير للجدل, مشيرة إلى تأكيده بأن الحكومة ستواصل عملها حتى بعد انتهاء عمر مجلس النواب نهاية الشهر الحالي,
في حال لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية .
و اهتمت الصحف باعلان المحكمة الاتحادية العراقية العليا تحديد اليوم موعدا للنظر بالطعون المقدمة إليها من ثلاث جهات عراقية بشأن مشروعية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية في السادس من يونيو الجاري.
وتطرقت الصحف إلى بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق أمس ، الذي اعلنت فيه بأن العراق يؤوي 300 ألف لاجئ ,غالبيتهم من السوريين، 97 % منهم يقيمون في إقليم كردستان العراق.
GMT 07:54 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 07:52 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 07:48 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
GMT 07:45 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس
GMT 10:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك