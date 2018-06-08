اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الجمعة جهود حكومة الوفاق الليبية من أن توفير كافة الاحتياجات الإنسانية لعودة النازحين بمدينة تاورغاء.

وتابعت الهدوء النسبي الذي شهدته ساحات القتال في مدينة درنة، بعد إعلان الجيش الليبي السيطرة علي ساحل المدينة بالكامل، ومشيرة إلى أن الفرق المختصة تقوم الآن بعمليات تمشيط الأماكن المحررة من الألغام وبقايا القذائف التي زرعتها المجموعات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش.

وعرجت على إعراب المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي عن ارتياحه لتوصل مدينتي مصراتة وتاورغاء إلى اتفاق مصالحة.

ونقلت تصريح السفير الإيطالي، عقب لقائه المدير الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل العقيد بشير بنور، أنهما ناقشا الأولويات المشتركة وطرق تعزيز العمل المشترك، مبينًا أن إيطاليا مستمرة

بالتزامها في مكافحة التهريب وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية.

وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى فعل كل شيء من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعتها الأطراف الليبية خلال اجتماعهم في باريس في 29 مايو ولاسيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام.