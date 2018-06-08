اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الجمعة جهود حكومة الوفاق الليبية من أن توفير كافة الاحتياجات الإنسانية لعودة النازحين بمدينة تاورغاء.
وتابعت الهدوء النسبي الذي شهدته ساحات القتال في مدينة درنة، بعد إعلان الجيش الليبي السيطرة علي ساحل المدينة بالكامل، ومشيرة إلى أن الفرق المختصة تقوم الآن بعمليات تمشيط الأماكن المحررة من الألغام وبقايا القذائف التي زرعتها المجموعات الإرهابية لعرقلة تقدم الجيش.
وعرجت على إعراب المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي عن ارتياحه لتوصل مدينتي مصراتة وتاورغاء إلى اتفاق مصالحة.
ونقلت تصريح السفير الإيطالي، عقب لقائه المدير الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل العقيد بشير بنور، أنهما ناقشا الأولويات المشتركة وطرق تعزيز العمل المشترك، مبينًا أن إيطاليا مستمرة
بالتزامها في مكافحة التهريب وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية.
وتطرقت صحف ليبيا إلى دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى فعل كل شيء من أجل تنفيذ التعهدات التي قطعتها الأطراف الليبية خلال اجتماعهم في باريس في 29 مايو ولاسيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام.
GMT 07:22 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 06:07 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الجمعة
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
أرسل تعليقك