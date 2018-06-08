اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة الجمعة الضوء على تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها الثلاثاء الماضي.
وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة، ومحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلية للمصليين والمعتكفين بالمسجد.
وعرجت على الضربات الجوية التي شنها الجيش العراقي على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تبدأ أعمالها اليوم، بمنتجع تشارليفويكس في مقاطعة كيبيك شمال كندا.
GMT 07:25 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 06:07 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الجمعة
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
أرسل تعليقك