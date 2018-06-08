اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف المصرية الصادرة الجمعة الضوء على تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها الثلاثاء الماضي.

وواكبت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة، ومحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلية للمصليين والمعتكفين بالمسجد.

وعرجت على الضربات الجوية التي شنها الجيش العراقي على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تبدأ أعمالها اليوم، بمنتجع تشارليفويكس في مقاطعة كيبيك شمال كندا.