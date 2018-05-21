اهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود حكومة الوفاق من أجل عودة النازحين فى كل أنحاء البلاد إلى مدنهم ، مشيرة إلى اجتماع وزير الحكم المحلي بداد قنصوة مع رؤساء لجنة المصالحة بين تورغاء ومصراتة من أجل مناقشة عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة عودة الهدوء إلى كافة الجبهات بدرنة بعد اشتباكات بين الجيش والجماعات الإرهابية التي على أثرها أصبح الجيش على مشارف شوارع درنة.
وتطرقت إلى عقد مجلس أعيان طرابلس تجمعاً عند مقر الأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع درنة والمطالبة بإنهاء الغارات الجوية، واجتماع ممثلو المجموعة مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة.
وأشارت إلى اعتزام مجلس الأمن الدولي، اليوم، عقد جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ سبع سنوات، لاسيما حول الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ونوهت الصحف الليبية إلى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا بالجزائر اليوم، التي تضم كلًا من مصر وتونس والجزائر، موضحة أن هذا الإجتماع يأتي من أجل بحث آخر مستجدات الشأن الليبي، وسُبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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