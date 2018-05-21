اهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود حكومة الوفاق من أجل عودة النازحين فى كل أنحاء البلاد إلى مدنهم ، مشيرة إلى اجتماع وزير الحكم المحلي بداد قنصوة مع رؤساء لجنة المصالحة بين تورغاء ومصراتة من أجل مناقشة عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة عودة الهدوء إلى كافة الجبهات بدرنة بعد اشتباكات بين الجيش والجماعات الإرهابية التي على أثرها أصبح الجيش على مشارف شوارع درنة.

وتطرقت إلى عقد مجلس أعيان طرابلس تجمعاً عند مقر الأمم المتحدة للتعبير عن التضامن مع درنة والمطالبة بإنهاء الغارات الجوية، واجتماع ممثلو المجموعة مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى اعتزام مجلس الأمن الدولي، اليوم، عقد جلسة خاصة للاستماع إلى عرض للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، حول التقدم المسجل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في ليبيا للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها منذ سبع سنوات، لاسيما حول الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

ونوهت الصحف الليبية إلى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا بالجزائر اليوم، التي تضم كلًا من مصر وتونس والجزائر، موضحة أن هذا الإجتماع يأتي من أجل بحث آخر مستجدات الشأن الليبي، وسُبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي.