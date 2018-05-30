اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم باتفاق باكستان والهند على الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار عبر الحدود والسعي إلى تخفيف التوتر الحدودي.

وأبرزت تجديد القيادة الباكستانية العزم على دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتابعت الجهود الجارية بين باكستان وأفغانستان على المستوى الرفيع لتجاوز الخلافات والتعاون وفق استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأخبرت عن حصول باكستان على 400 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشاريع التنمية في إقليم البنجاب الباكستاني.

وواصلت الصحف رصد التطورات بشأن الوضع السياسي بعد الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الانتقالي، وتحديد موعد الانتخابات العامة.

وأشارت إلى تحذير السلطات الباكستانية من إقبال البلاد على موجة حر قاتلة خصوصًا في المناطق الجنوبية.

وعرجت على آمال باكستان وتطلعها في نجاح مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني ليحولها إلى قوة اقتصادية مهمة في المنطقة.

إقليميًا تناولت صحف باكستان مقتل 18 مسلحًا من عناصر حركة طالبان خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في منطقة غزني.

وتناقلت أنباء مقتل نحو خمسين شخصاً في الهند بسبب العواصف والصواعق الرعدية.

وتطرقت إلى تعرض المرشد الإيراني خامني لانتقادات قوية من الشباب في إيران ما يدل على رفض الشباب في هذا البلد لنظام الملالي المتطرف، وإلى تحقيق الجيش اليمني تقدمًا سريعًا ضد الميليشيات الانقلابية