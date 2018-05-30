اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجمع الأطراف الليبية، بمشاركة 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية وذلك من لحلحلة الأزمة الليبية.

وأشارت إلى كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون التي قال فيها إن التوقيع الرسمي على الاتفاق لم يحصل وعليه فإن اتفاق اليوم يعد بمثابة إعلان يؤدي مستقبلاً إلى اتفاق.

وتطرقت الصحف إلى كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الذي أشاد بالدور الفرنسي البناء، مرحبًا باستجابة الجميع لإجراء الانتخابات.

وأشارت إلى التبابين في الشارع الليبي حول إعلان باريس، مفيدةً أن مؤتمر باريس خطوة إيجابية في مسار حلّ الأزمة، موضحة أن الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي ولذا عليهم اغتنام الفرصة من أجل مصلحة البلاد.

وعرجت على تأكيد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة - خلال لقائه نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي ومصر بالولايات المتحدة الأمريكية يال لامبارت - حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحف ليبيا احتفالات مواطنو الساحل الغربي في اليمن بانتصارات الجيش اليمني وتحريرهم من الميليشيا الانقلابية، ونقلت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان باريس بشأن ليبيا، واصفًا إياه بالخطوة المهمة لدفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.