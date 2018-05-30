اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجمع الأطراف الليبية، بمشاركة 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية وذلك من لحلحلة الأزمة الليبية.
وأشارت إلى كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون التي قال فيها إن التوقيع الرسمي على الاتفاق لم يحصل وعليه فإن اتفاق اليوم يعد بمثابة إعلان يؤدي مستقبلاً إلى اتفاق.
وتطرقت الصحف إلى كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الذي أشاد بالدور الفرنسي البناء، مرحبًا باستجابة الجميع لإجراء الانتخابات.
وأشارت إلى التبابين في الشارع الليبي حول إعلان باريس، مفيدةً أن مؤتمر باريس خطوة إيجابية في مسار حلّ الأزمة، موضحة أن الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي ولذا عليهم اغتنام الفرصة من أجل مصلحة البلاد.
وعرجت على تأكيد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة - خلال لقائه نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي ومصر بالولايات المتحدة الأمريكية يال لامبارت - حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحف ليبيا احتفالات مواطنو الساحل الغربي في اليمن بانتصارات الجيش اليمني وتحريرهم من الميليشيا الانقلابية، ونقلت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان باريس بشأن ليبيا، واصفًا إياه بالخطوة المهمة لدفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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