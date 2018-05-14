اهتمامات الصحف المصرية اليوم الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة فلسطين عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس .

وأبرزت في الإطار ذاته، اقتحام مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، واستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصابته من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي .

وسلطت الضوء على تمكن قوات المقاومة الوطنية اليمنية من تحرير ميناء استراتيجي في الساحل الغربي للبلاد، وتمكن قوات الجيش من تحرير منطقتي التلة السوداء وتلة الشيكي في جبهة الكدحة جنوب غربي تعز .

وواكبت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي السورية ، مشيرة إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تفجير بمدينة إدلب السورية .

وتحدثت في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 53 شخص إثر هجومين إرهابيين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سورابايا الإندونيسية، ومقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث طعن نفذه تنظيم داعش الإرهابي في باريس