اهتمامات الصحف اللبنانية اليوم الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانطلاق جولة من المشاورات والاتصالات بين الفرقاء المعنيين للبحث في الاستحقاقات السياسية المقبلة وأبرزها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة في ظل بروز بعض التعقيدات التي قد تؤجل تشكيل الحكومة .
وتحدثت عن استباحة المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح أمس مدينة القدس خصوصا بلدتها القديمة والمسجد الأقصى ومحيطيهما واعتدوا على المواطنين والنساء خصوصًا وأصابوا عددًا منهم وأعتقلوا عددا آخر وسط أجواء متوترة عشية نقل السفارة الأمرييكة الى القدس .
وتطرقت إلى انطلاق الجولة التاسعة من المحادثات حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية استانا. ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية في العراق بلغت 44.52 % وهي نسبة تشمل التصويت العام والخاص وتصويت المغتربين .
وأخبرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل أمس وأصيب 42 آخرون في هجوم استمر ساعات عدة نفذه مسلحون واستهدف مبنى حكوميًا في مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان تبناه تنظيم داعش الإرهابي .
ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية إذا اتخذت الخيار الإستراتيجي بالتخلي عن أسلحتها النووية .
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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