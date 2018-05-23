اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم فشل الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي في باكستان في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس الوزراء للفترة الانتقالية رغم بقاء سبعة أيام فقط على ولاية الحكومة الحالية.
وأخبرت عن استمرار القوات الهندية في استهداف المناطق الحدودية الباكستانية مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني أمس.
واهتمت بتقديم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل واجب العزاء لرئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه خلال اتصال هاتفي أمس في مقتل طالبة باكستانية مشاركة في برنامج تبادل طلابي كانت من بين عشرة قتلى بحادث إطلاق نار في مدرسة بتكساس.
وسلطت الضوء على موجة الحر القاتلة المسيطرة على الأجزاء الجنوبية من باكستان والتي حصدت أكثر من 60 قتيلاً خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وعرجت إلى استضافة باكستان اليوم اجتماع خبراء مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة "شنغهاي للتعاون" بمشاركة خبراء من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، لمناقشة التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة.
وتطرقت إلى توقيع باكستان وكوبا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة والأدب من خلال تبادل الكتب والبحوث العملية، وعقد مؤتمرات مشتركة.
وأشارت إلى اتفاق باكستان وتركيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية وخاصة في مجال التصنيع الحربي.
في الشأن الاقتصادي تطرقت إلى تسجيل الأسهم الباكستانية أمس ارتفاعاً قياسياً بعد أيام من التراجع المستمر.
وتناقلت إبداء روسيا قلقها إزاء تنامي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد أمن دول المنطقة.
وتناولت صحف باكستان التفجير الذي تم تنفيذه بسيارة مفخخة في قندهار وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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