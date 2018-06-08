اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف الصادرة الجمعة :
خادم الحرمين يستقبل رئيس غينيا وولي عهد البحرين ورئيس مجلس الأمة بالكويت
ولي العهد والأمير سلمان آل خليفة يناقشان المستجدات الإقليمية
استراتيجية العزم» تضبط ميزان القوى.. وترسم مستقبل العرب .. المملكة والإمارات تحلقان عالياً
اقتصاديون: المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي يسهم في خلق نموذج استثنائي للتكامل
شراكة استراتيجية بين «مجلس التعاون» وبريطانيا
فيصل بن بندر يطلع على استعدادات مهرجان الرياض
المملكة تستنكر التفجير الانتحـــاري شــــرق النــيـــــجر
مجلس علماء باكستان: رابطة العالم الإسلامي برؤيتها الحديثة تحقق إنجازات قياسية في مواجهة تسلل عبث الإرهاب الطائفي الصفوي
استنفار يائس للانقلابيين قبل سقوط الحديدة
«التحالف» يدين تهديد الحوثيين لحياة المدنيين موظفي الإغاثة
خطة ترمب: العصا لإيران.. والجزرة لكوريا الشمالية
الرئيس الأفغاني يعلن وقف إطلاق النار مع طالبان
مستوطنون يقتحمون الأقصى
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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