اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أمام مجلس النواب، والمتعلقة بأموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وتأكيده بأنها مكفولة من الحكومة، التي لا تتدخل في استثمارات المؤسسة.

وسلطت الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع النمو الاقتصادي في الأردن العام القادم بنحو 2.7%.

ونقلت تصريحات معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض ، بأن مقترح إرسال قوات عربية وإسلامية إلى سوريا ليس بالأمر الجديد، موكدًا أن المملكة قدمت هذا المقترح في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتناولت إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير في مسيرات تضامنية عمت مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأنبأت صحف الأردن عن دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع في المدينة مطلع الشهر الجاري.