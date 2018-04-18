اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج سفير إيطاليا جوزيبي بيروني، والذى تم خلاله بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وفدًا من الهيئة الوطنية للمصالحة؛ لبحث مقترح مقدم من الهيئة لعقد لقاء بين لجنتي الحوار من المجلس الأعلى للدولة
ومجلس النواب.
وبينت دعوة الملتقى الاستثماري التونسي الليبي لتفعيل الاتفاقيات المشتركة، في مجال التبادل التجاري، وتسليطه الضوء على العراقيل الموجودة في مسار تطوير الاستثمارات المشتركة بين البلدين من أجل تذليلها وإرساء شراكة تجارية واقتصادية واعدة، وإحداث اتفاقيات جديدة من شأنها توسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وتطرقت الصحف الليبية إلى بيان اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، والذى أكد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، متضمنًا التأكيد على حق الدولة الليبية في إدارة أصولها و أموالها المجمدة.
GMT 05:21 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 08:41 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:19 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:15 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء
GMT 08:13 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
أرسل تعليقك