إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأميركا الجنوبيّة

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية اهتماماتها لعدد من المواضيع من أبرزها تحقيق البرلمان الأرجنتيني في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" منذ أشهر جنوب الأطلسي، والدعوى المرفوعة ضد أعضاء بالكونغريس البيروفي بتهمة "شراء" أصوات أعضاء من البرلمان لتجنب عزل الرئيس السابق كوشينسكي، وأمر القاضي الفيدرالي البرازيلي، سيرجيو مورو بسجن الرئيس الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا (2003-2011)، وشعبية الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، ومصير المجندين القاصرين في صفوف حركة "فارك" المنحلة.
ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات المحلية عند التحقيق حول أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس"، و المثول المرتقب لوزير الدفاع أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في اختفاء الغواصة "سان خوان".وهكذا، كتبت يومية "لاناسيون" أن القاضي الفيدرالي بمدينة مورون، نيستور بارال، طلب بيانات للتحقيق في أسفار الكاتب العام لنقابة "كاميونيروس" (سائقو الشاحنات)، هوغو مويانو، و أفراد عائلته في إطار اتهام بتبييض الأموال.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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