قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة كانت عقدت اجتماعا قبل شهر رمضان الكريم حضره كل من الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، كما حضر رئيس جهاز المصنفات والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وكان الهدف من الاجتماع تعريف لجنة الإعلام بالبرلمان على المعايير المنظمة والمتبعة لمتابعة الدراما والإعلانات والبرامج خلال شهر رمضان.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، أن اللجنة طالبت خلال الاجتماعى المجلس الأعلى للإعلام باستخدام كامل صلاحياته التى منحها له القانون المؤسسى رقم 92 لسنة 2016 لمراقبة ومتابعة الدراما سواء فى شهر رمضان أو فى غيره، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة كشف عن مدى القصور لدى جهاز المصنفات الفنية فى متابعة الدراما.

وأشار إلى أن برنامج رامز تحت الصفر للفنان رامز جلال، من البرامج التى تحقق مشاهدات كبيرة خلال شهر رمضان وهو من البرانج الترفيهية لكن يجب النظر فى القيمة التى يضيفها البرنامج للمجتمع، فلا يمكن إنفاق هذه الأموال الطائلة بغرض الترفية فقط، لافتا إلى أننا نحتاج إلى برامج للتثقيف والتوعية وليست لبث العنف والرعب .

ولفت إلى أن مثل هذه البرامج التى تحتوى على مشاهد عنف ومقالب تشكل خطرا على الأطفال من خلال أنهم يمكن أن يقلدوه، كما أن لا ينبغى أن يكون المحتوى فيه تهكم على الضيوف والسخرية منهم، وتابع أن المجلس الأعلى للإعلام لديه من الصلاحيات متابعة ومراقبة مثل هذه البرامج.