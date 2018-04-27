أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة :

خادم الحرمين يهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو

ولي العهد يبعث ببرقيات تهنئة لرامافوزا وجوليوس مادا وإسوزيمنا جناسنقبي

أمير مكة لـ«طبية الملك عبدالله»: قدموا أرقى الخدمات للمراجعين

أمير عسير يطلع على برامج «المفتاحة»

أمير القصيم يوجه بحصر الأضرار.. و«الدفاع المدني» يدعو المتضررين لمراجعته

نائب أمير المدينة يدشن المنصة التطوعية

نائب أمير نجران: شبابنا نهضوا بالمملكة

خالد بن سلمان: اعتدنا من النظام الإيراني «الإنكار» عندما يواجه بالأدلة

الجبير: المملكة طالبت بتحرك دولي لمواجهة الإرهاب وتمويله

الجبير يشارك في مؤتمر «لا مال لدعم الإرهاب»

المملكة تؤكد التزامها ببناء السلام.. ركيزته تحقيق العدالة

المملكة تمد العون لليمنيين.. وتقطع أيادي الحوثيين العابثة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مشروعاً لتقديم الرعاية الصحية في الصومال

إصابة شابين فلسطينيين واعتقال خمسة في الضفة

ملك البحرين يخفف عقوبة الإعدام عن 4 إرهابيين

إفشال هجوم للميليشيات في تعز ومقتل قيادي حوثي بالبيضاء

«الشرعية» تطالب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

العبادي يمهد لحملته الانتخابية من أربيل

بغداد: الإعدام والمؤبد لعشر إرهابيات أجنبيات

الخرطوم تشيد بجهود المملكة نحو الانفتاح والحوار

رئيس المجلس الأعلى في ليبيا يؤكد إنهاء الانشقاق

إضرابات واحتجاجات تعم المدن الإيرانية اعتراضا على سياسات النظام

إيران تعتقل أستاذاً بريطانيا من أصول إيرانية

قمة تاريخية بين زعيمي الكوريتين اليوم

بريطانيا تتهم روسيا والأسد بالإعداد لإنكار «كيماوي دوما»

فرنسا تكشف 416 ممولاً لـ«داعش» داخل أراضيها

ماتيس: قوات فرنسية في سورية.. وباقون في «الفرات»

بومبيو وزيراً لخارجية أميركا