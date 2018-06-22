أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، استعادة الجيش مرفاءي السدرا ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي وسط شمال البلاد، بعد معارك ضارية ضد مليشيات إبراهيم الجضران ومرتزقة إفريقية وعناصر من القاعدة كانت قد استولت عليهما منذ أسبوع مما أدى إلى توقف التصدير وفقد ليبيا أكثر من 400 ألف برميل يوميًا.

ونقلت ترحيب ومباركة المؤسسة الوطنية للنفط، وإعرابها عن تأييدها لنجاح قوات الجيش في إحكام السيطرة الكاملة على ميناءي راس لانوف والسدرة، لاجتثاث شراذم الإرهاب يعد محاولة إثارة

الفوضى بهما، وهما مصدر قوت الليبيين.

ونوهت صحف الجمعة إلى تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي يقاتل المجموعات الإرهابية بالنيابة عن دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع، وإيضاحه أن إدارة المنشآت النفطية من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وليس الجيش.

وبينت التوتر الحاصل بين ليبيا وتونس فى أعقاب قيام جماعات لتهريب النفط من المنطقة الغربية بإغلاق الطرق في مدينة بن قيردان الحدودية وقيامهم بإيقاف المارة الليبين.

ونقلت الصحف تصريحات السفير البريطاني فرانك بيكير لدى ليبيا، وتأكيده على أهمية الحوار للمضي قدمًا في العملية السياسية وتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وتحدثت صحف ليبيا عن عمليات الإنقاذ التي قامت بها البحرية الليبية خلال اليومين الماضيين لآكثرمن 764 مهاجرًا غير شرعي في غرب البلاد.