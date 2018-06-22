أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، استعادة الجيش مرفاءي السدرا ورأس لانوف في منطقة الهلال النفطي وسط شمال البلاد، بعد معارك ضارية ضد مليشيات إبراهيم الجضران ومرتزقة إفريقية وعناصر من القاعدة كانت قد استولت عليهما منذ أسبوع مما أدى إلى توقف التصدير وفقد ليبيا أكثر من 400 ألف برميل يوميًا.
ونقلت ترحيب ومباركة المؤسسة الوطنية للنفط، وإعرابها عن تأييدها لنجاح قوات الجيش في إحكام السيطرة الكاملة على ميناءي راس لانوف والسدرة، لاجتثاث شراذم الإرهاب يعد محاولة إثارة
الفوضى بهما، وهما مصدر قوت الليبيين.
ونوهت صحف الجمعة إلى تصريحات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي يقاتل المجموعات الإرهابية بالنيابة عن دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع، وإيضاحه أن إدارة المنشآت النفطية من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وليس الجيش.
وبينت التوتر الحاصل بين ليبيا وتونس فى أعقاب قيام جماعات لتهريب النفط من المنطقة الغربية بإغلاق الطرق في مدينة بن قيردان الحدودية وقيامهم بإيقاف المارة الليبين.
ونقلت الصحف تصريحات السفير البريطاني فرانك بيكير لدى ليبيا، وتأكيده على أهمية الحوار للمضي قدمًا في العملية السياسية وتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه كل الليبيين.
وتحدثت صحف ليبيا عن عمليات الإنقاذ التي قامت بها البحرية الليبية خلال اليومين الماضيين لآكثرمن 764 مهاجرًا غير شرعي في غرب البلاد.
GMT 05:45 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيورئيس البرازيل يتعهد بإبقاء الحدود مفتوحة للمهاجرين من فنزويلا
GMT 04:35 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة0.7% الشهر الماضي
GMT 04:31 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومصافي عدن تعلن عن مناقصة لشراء 92 ألف طن متري من المنتجات النفطية
GMT 04:28 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومؤشر نيكي ينخفض 1.04% في بداية التعامل بطوكيو
GMT 04:01 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوسابك " تشيد بانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة
GMT 03:57 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة
GMT 03:47 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوألمانيا تربح 2.9 مليار يورو من صفقات ديون اليونان
GMT 03:43 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيومجموعة أبراج تبيع أنشطة إدارة صناديق لكولوني كابيتال الأميركية
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
أرسل تعليقك