أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

المملكة تؤكد دعمها الدائم لدفع عجلة المساهمات الإنسانية

33 مليار دولار قيمة المساعدات السعودية لـ 78 دولة واليمن في المقدمة

المملكة رئيساً لجمعية الدبلوماسيين للمرة الثالثة على التوالي

توقعات بجذب المملكة تدفقات أجنبية بقيمة 150 مليار ريال بعد الانضمام إلى مؤشر MSCI

التصويت على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي.. وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. «الشورى» يستأنف نشاطاته بجلسة ساخنة.. الاثنين المقبل

المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن توفر وظائف شاغرة مؤقتة

أكثر من 6 ملايين معتمر دخلوا هذا العام .. الجوازات تدعو المعتمرين إلى التقيد بالنظام وعدم التأخر

رداً على ما يتداول عن إقالته .. تركي آل الشيخ: نعمل ليل نهار إرضاءً لقيادتنا وللشعب السعودي

قرقاش: الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في الحديدة مرهون بانسحاب ميليشيا الحوثي

غرق أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018

استمرار احتجاج الآلاف من أهالي مدن .. إحصائية رسمية من طهران: ثلاثة ملايين إيراني يتعاطون المخدرات