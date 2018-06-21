أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة الخميس في المملكة العربية السعودية

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يأمل تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لفترة أطول .. التي تم التوصل إليها خلال أيام عيد الفطر المبارك

قال إن ترحيب خادم الحرمين بالهدنة في أفغانستان يأتي انطلاقا من موقع المملكة القيادي في العالم الإسلامي .. خالد بن سلمان: المملكة تأمل أن يفتح الأشقاء الأفغانيون صفحة جديدة

مدير عام المرور: الفعاليات تهدف لتعزيز السلامة المرورية وكيفية استخدام الطرق .. إطلاق فعاليات تعريفية استعدادا لتنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة

أمير حائل يوجه بسرعة استكمال إنهاء إجراءات سجناء الحق الخاص بالمنطقة

سفارة المملكة في لبنان تحذر من شخص مجهول ينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان

عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ملتزمة بتلقي السوق إمدادات نفطية كافية

«مورغان ستانلي» تضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة

مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الاجتماع الخاص بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بنيويورك

رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

أمين «التعاون الإسلامي» يثمن الاهتمام الكبير لخادم الحرمين بالشأن الأفغاني