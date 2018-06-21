أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة الخميس في المملكة العربية السعودية

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يأمل تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لفترة أطول .. التي تم التوصل إليها خلال أيام عيد الفطر المبارك
قال إن ترحيب خادم الحرمين بالهدنة في أفغانستان يأتي انطلاقا من موقع المملكة القيادي في العالم الإسلامي .. خالد بن سلمان: المملكة تأمل أن يفتح الأشقاء الأفغانيون صفحة جديدة
مدير عام المرور: الفعاليات تهدف لتعزيز السلامة المرورية وكيفية استخدام الطرق .. إطلاق فعاليات تعريفية استعدادا لتنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة
أمير حائل يوجه بسرعة استكمال إنهاء إجراءات سجناء الحق الخاص بالمنطقة
سفارة المملكة في لبنان تحذر من شخص مجهول ينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان
عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ملتزمة بتلقي السوق إمدادات نفطية كافية
«مورغان ستانلي» تضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة
مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في الاجتماع الخاص بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بنيويورك
رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان
أمين «التعاون الإسلامي» يثمن الاهتمام الكبير لخادم الحرمين بالشأن الأفغاني
GMT 04:21 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:19 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:16 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:13 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:12 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:10 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:08 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي الخميس
GMT 04:06 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوتعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الدولار الأميركي الخميس
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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