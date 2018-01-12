سعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي السبت

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ظهرت الممثلة البريطانية الشهيرة هيلين ميرين، بإطلالة مميزة خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "The Leisure Seeker"، في حفلة "New York Screening"، المقامة في سينما "اي ام سي لووس لينكولن" في مدينة نيويورك الأميركية. وبدت النجمة البالغة من العمر 72 عاما غاية في الجمال حيث أطلت بإطلالة راقية وبراقة خطفت الأنظار بمجرد وصولها للسجادة الحمراء، واذهلت الجميع بملامحها الناعمة التي لا تبدو عليها الشيخوخة. وهيلين، التي تلعب دور "إيلا سبنسر" في الفيلم، ارتدت فستانا ذو أكمام طويلة، باللون البورجوندي الذي اضيف إليه تطريزا من اللولي الأبيض من توقيع العلامة التجارية الفاخرة "فالنتينو"، واكملت إطلالتها الأنيقة بأقراطا متدلية من اللولي وخاتم باللون الزمردي. وبدت ميرين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عقود الأصغر سناً حيث تباهت ببشرتها التي تتحدى العمر. وفي عام 2014 قالت ميرين انها كانت تفكر في جراحة تجميل ولكن كانت
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