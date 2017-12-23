سعر الريال السعودي مقابل دولار أسترالي الأحد

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تواصل المغنية الباربادوسية العالمية ريهانا، إثارة الجدل بإخفائها لخاتم خطبتها من حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل بشكل متعمد، عن طريق ارتداء ملابس طويلة الأكمام كي لا ترصدها عدسات المصورين، وقد انتشرت الإشاعات في وقت سابق من هذا الشهر عن خطبتها للملياردير السعودي بعد أن شوهدت مرتدية خاتما من الماس في إصبعها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت ريهانا أنظار الحضور، الخميس في مدينة لوس انجلوس الأميركية أثناء خروجها من حفل النجم العالمي جاي زاي وهي ترتدي معطفا جلديا وفستانا وتخفي يدها اليمنى، في محاولة جديدة لصرف الانتباه بعيدا عن أي خطط زفاف في الوقت الحالي. وبدت النجمة الشهيرة بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الجلد الأسود، والذي ابرز قوامها المثير وكشف عن ساقيها. وأضافت المغنية البالغة من العمر 29 عاما، معطفا طويلا من الجلد بنفس اللون، مع صندل ذو كعب
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