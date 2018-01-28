سعر الدرهم الإماراتي مقابل ليرة سورية الاثنين

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خطفت المغنية النيوزيلندية لورد، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الجذابة والأنيقة على السجادة الحمراء في حفلة "Musicares Person Of The Year". وظهرت لورد مغنية البوب والروك الشهيرة، البالغة من العمر 21 عامًا، بعد توقف دام 3 سنوات، في الحفلة الموسيقية "Musicares Person Of The Year"، الذي أقيم في قاعة راديو سيتي للموسيقى في نيويورك، يوم الجمعة. وبدت أنيقة بارتدائها فستانًا من اللون الأسود يتميز بشبكة بالنص العلوي تكشف عن حمالة صدرها المطرزها باللون الفضي، الذي ابرز جمالها الطبيعي، كما كشفت تنورة الفستان الشفافة عن ساقيها الرفيعتين، وأضفى مكياجها الناعم على بشرتها البيضاء، وابتسامها الساحرة جاذبية لفتت الأنظار. ولورد التي فازت مرتين بجائزة "غرامي"، ورد اسمها في الشائعات بشأن مواعدة صديقها الكاتب الموسيقي جاك انطونوف- الذي انفصل عنها بالممثلة الأميركية لينا دونهام. وحضر الحفلة العديد من الشخصيات المهمة مثل الرئيس الأميركي السابق
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