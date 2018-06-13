مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8270.46 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 26.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وساب للتكافل، والأبحاث والتسويق، وبتروكيم، وساكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكافل الراجحي، وسايكو، ونادك، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.82% و 4.12%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 48.09 نقطة ليقفل عند مستوى 3113.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 97 صفقة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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