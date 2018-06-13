مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8270.46 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 26.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وساب للتكافل، والأبحاث والتسويق، وبتروكيم، وساكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتكافل الراجحي، وسايكو، ونادك، وجدوى ريت السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.82% و 4.12%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 48.09 نقطة ليقفل عند مستوى 3113.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 97 صفقة.