سعر الدرهم الإماراتي مقابل ليرة سورية الأحد

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تألقت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، خلال حفلة ما قبل الحدث الموسيقي الأبرز في العام، وهو حفلة توزيع جوائز الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل "الغرامي". وخطفت عارضة الأزياء الكندية واسمها الحقيقي تشانتل براون يونغ، الأنظار بفستان باللون البرتقالي المحترق الذي ظهر متخفي أسفل سترة منقوشة بالقصاصات مطابقة بنفس اللون ومضاف إليها طوقا من الفراء المدمج مع اللون الأسود. وبدت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تهيمن على عالم الموضة منذ أن سطع نجمها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني "أميركا نيكست توب موديل" في موسمه الـ21 لعام 2014، بمظهر جذاب مليئ باناقة لا تصدق. وأبرزت شعرها الطويل الداكن على شكل تجعيدات متتالية لينسدل على احد كتفيها، مع المكياج الناعم من ظلال العيون البرتقالية المحترقة ولمسة من أحمر الشفاة الوردي اللامع. وستقام غراميس فى نيويورك للمرة الأولى منذ 15 عاما، وسيحضر المشاهير
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