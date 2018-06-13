بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 05ر0 % ليصل عند 64ر7747 نقطة .

وبلغ حجم التعاملات 514ر5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 139ر2 مليون دولار أميركي , وسط ارتفاع أسهم 30 شركة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، فيما استمرت أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .