بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11ر24 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 11ر24 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4835 نقطة وبنسبة ارتفاع 50ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر56 مليون سهم تمت من خلال 2726 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 4ر52 مليون دولار أميركي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 09ر4880 نقطة وبنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر24 مليون سهم تمت عبر 1079 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار (نحو 2ر7 مليون دولار).