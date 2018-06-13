بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11ر24 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 11ر24 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4835 نقطة وبنسبة ارتفاع 50ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر56 مليون سهم تمت من خلال 2726 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 4ر52 مليون دولار أميركي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 09ر4880 نقطة وبنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر24 مليون سهم تمت عبر 1079 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار (نحو 2ر7 مليون دولار).
GMT 23:19 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8270.46 نقطة
GMT 23:15 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوبورصة مصر تربح 8.4 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 5.1%
GMT 23:12 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوبورصة تونس تقفل على ارتفاع
GMT 23:06 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
GMT 23:03 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
أرسل تعليقك