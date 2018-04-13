بورصة باريس تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت بورصة باريس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11.
وزاد مؤشر "كاك 40" بمقدار 5.80 نقاط ليصل إلى مستوى 5315.02 نقطة وسط تداولاتٍ معتدلة بلغ حجمها 3.1 مليار يورو.
GMT 23:06 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع
GMT 23:01 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
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GMT 10:21 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالبورصة المصرية تربح 6ر4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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