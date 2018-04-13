مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.09 بالمائة.

وصعد الفوتسي 100 الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات بمقدار 6.22 نقاط، ليصل إلى 7264.56 نقطة.