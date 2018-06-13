البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.8% ما يعادل 4.37 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى547.47 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 479,422 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,094,941.683 دولار أميركي نفذت من خلال 186 صفقات.