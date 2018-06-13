الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.64% أي ما يعادل 278 نقطة، وأقفل عند مستوى 43507 نقطة.
وبلغت كمية التداول 72356860 سهمًا نفذت في 321 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 181 شركة، وتراجعت أسهم 119 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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