الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.64% أي ما يعادل 278 نقطة، وأقفل عند مستوى 43507 نقطة.

وبلغت كمية التداول 72356860 سهمًا نفذت في 321 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 181 شركة، وتراجعت أسهم 119 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.