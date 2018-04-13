الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.10‏ إلى 379,2 نقطة ، وصعد مؤشر (داكس) الألماني 27 نقطة ليغلق عند 12442 نقطة .

و ارتفع مؤشر (ايبكس) الأسباني 20 نقطة ليغلق عند 9767 نقطة