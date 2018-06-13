البورصة الاردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16 % ، عند مستوى 2092.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,218 صفقة.