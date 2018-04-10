الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع في مؤشراتها

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.83?‏ إلى 378 نقطة, وصعد مؤشر (داكس) الألماني 136 نقطة ليغلق عند 12397 نقطة كما ارتفع مؤشر (إيبكس) الأسباني 21 نقطة ليغلق عند 9763 نقطة.