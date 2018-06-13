مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على شبه إستقرار

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على شبه إستقرار.

وتراجع المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات 0.1 نقطة مقارنة مع بيانات الأمس، ليغلق منخفضاً عند 7703.71 نقطة.