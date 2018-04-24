تعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني الثلاثاء

1 جنيه سوداني = 13.8877 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0720 جنيه سوداني
GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الفرنك الجيبوتي الثلاثاء
GMT 23:04 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الدينار التونسي الثلاثاء
GMT 23:02 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الشلن الصومالي الثلاثاء
GMT 22:59 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي الثلاثاء
GMT 22:57 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي الثلاثاء
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
أرسل تعليقك