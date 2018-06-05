سعر الجنية المصري مقابل الدولار أسترالي الثلاثاء

1 دولار أسترالي = 13.6295 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.0734 دولار أسترالي
GMT 22:18 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي الثلاثاء
GMT 22:14 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل اليورو الثلاثاء
GMT 22:12 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدينار التونسي مقابل الجنيه السوداني الثلاثاء
GMT 22:10 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل الجنيه استرليني الثلاثاء
GMT 22:09 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدينار التونسي مقابل الريال السعودي الثلاثاء
ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
أرسل تعليقك