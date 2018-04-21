تعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الاردني السبت

1 دينار اردني = 5.1769 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.1932 دينار اردني
GMT 22:09 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار التونسي السبت
GMT 22:03 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الشلن الصومالي السبت
GMT 21:51 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي السبت
GMT 21:47 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة اللبنانية السبت
GMT 21:44 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي السبت
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
أرسل تعليقك