تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الين الياباني الأحد

1 ين ياباني = 0.1651 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 6.0554 ين ياباني
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GMT 21:28 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانتعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأسترالي الأحد
GMT 13:54 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل دولار الكندى السبت
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GMT 10:09 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة السورية السبت
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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