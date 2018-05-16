سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء

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GMT 21:03 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالأسهم الأوروبية تغلق علي انخفاض اليوم الاثنين
GMT 21:01 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالأسهم البريطانية تغلق على انخفاض اليوم الاثنين
GMT 16:35 2018 الأحد ,13 أيار / مايوغرفة جدة تطلق منصتها الإلكترونية للتمكين من فرص العمل
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GMT 16:05 2018 الأحد ,13 أيار / مايومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8023.01 نقطة
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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