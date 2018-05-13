سعر الجنية المصري مقابل الفرنك السويسري الأحد

فرنك السويسري = 17.6566 جنية المصري
جنية المصري = 0.0566 فرنك السويسري
GMT 21:15 2018 الأحد ,13 أيار / مايوسعر الجنية المصري مقابل الدولار الأسترالى الأحد
GMT 23:45 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دولار أميركي السبت
GMT 23:44 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل درهم مغربي السبت
GMT 23:44 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل دينار ليبي السبت
GMT 23:41 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية السبت
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
أرسل تعليقك