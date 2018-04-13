تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة

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العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة

ريال عماني
الرباط - العرب اليوم

1 ريال عماني = 23.8634 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.0419 ريال عماني

 

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة



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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة



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واشنطن ـ رولا عيسى

تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج

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