الأسهم الأوروبية تغلق علي انخفاض اليوم الاثنين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة على تراجع بنسبة 0.05 عند 392 نقطة.
في حين تراجع مؤشر (داكس) الألماني 24 نقطة ليغلق عند 12977 نقطة وهبط مؤشر (كاك) الفرنسي نقطتين ليغلق عند 5540 نقطة.
GMT 21:01 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالأسهم البريطانية تغلق على انخفاض اليوم الاثنين
GMT 16:35 2018 الأحد ,13 أيار / مايوغرفة جدة تطلق منصتها الإلكترونية للتمكين من فرص العمل
GMT 16:14 2018 الأحد ,13 أيار / مايوالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.3%
GMT 16:05 2018 الأحد ,13 أيار / مايومؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8023.01 نقطة
GMT 16:02 2018 الأحد ,13 أيار / مايومؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي يحافظ على إقفاله السابق
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
أرسل تعليقك