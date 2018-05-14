الأسهم الأوروبية تغلق علي انخفاض اليوم الاثنين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأنهى مؤشر (ستوكس يورب 600 ) القياسي الجلسة على تراجع بنسبة 0.05 عند 392 نقطة.

في حين تراجع مؤشر (داكس) الألماني 24 نقطة ليغلق عند 12977 نقطة وهبط مؤشر (كاك) الفرنسي نقطتين ليغلق عند 5540 نقطة.