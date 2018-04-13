تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة
آخر تحديث GMT21:29:15
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة

ليرة لبنانية
الرباط - العرب اليوم

1 ليرة لبنانية = 0.0061 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 164.7927 ليرة لبنانية

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة



أخبار ذات صلة

GMT 21:11 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال اليمني الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال اليمني الجمعة

GMT 21:08 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الفرنك الجيبوتي الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الفرنك الجيبوتي الجمعة

GMT 21:05 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة

GMT 21:03 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الشلن الصومالي الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الشلن الصومالي الجمعة

GMT 20:58 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي الجمعة
العرب اليوم - تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي الجمعة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الجمعة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت في فستان زهري مطبوع مع حذاء ذهبي ذي كعب

فانيسا هادجنز تتألّق في إطلاق مجموعة "سينفول كلورز"

واشنطن ـ رولا عيسى

تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:57 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

رداء "الجامبسوت" يُمكنه حلّ كلّ مشكلات ملابس الربيع
العرب اليوم - رداء "الجامبسوت" يُمكنه حلّ كلّ مشكلات ملابس الربيع

GMT 06:53 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

بيت عطلات في المرتفعات الاسكتلندية مصنوع من القش
العرب اليوم - بيت عطلات في المرتفعات الاسكتلندية مصنوع من القش

GMT 08:01 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

طلاب الهندسة المعمارية في جامعة آلتو يُصمّمون كراسيَ للاسترخاء
العرب اليوم - طلاب الهندسة المعمارية في جامعة آلتو يُصمّمون كراسيَ للاسترخاء

GMT 07:33 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

تهديدات ترامب تُسبق استعدادات الجيش الأميركي لضرب سورية
العرب اليوم - تهديدات ترامب تُسبق استعدادات الجيش الأميركي لضرب سورية

GMT 01:52 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسان

حمدي الكنيّسي يكشف المحاولات لبث مباريات مونديال روسيا
العرب اليوم - حمدي الكنيّسي يكشف المحاولات لبث مباريات مونديال روسيا

GMT 14:29 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان

أهم السمات لموضة الأزياء الرجالي في موسم ربيع وصيف 2018
العرب اليوم - أهم السمات لموضة الأزياء الرجالي في موسم ربيع وصيف 2018

GMT 06:35 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان

"سان كريستوبال" من أفضل الفنادق في تودوس سانتوس
العرب اليوم - "سان كريستوبال" من أفضل الفنادق في تودوس سانتوس

GMT 14:51 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسان

أفضل الأرائك لشراءها في 2018 ومناسبة لجميع الميزانيات
العرب اليوم - أفضل الأرائك لشراءها في 2018 ومناسبة لجميع الميزانيات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab