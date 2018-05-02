سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء
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سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء

الين اليابانى
القاهرة - العرب اليوم

 ين اليابانى = 0.1599 جنية المصري  
  جنية المصري = 6.2530 ين اليابانى 

اقتصاد عاجل
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سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء



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سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء سعر الجنية المصري مقابل الين اليابانى الأربعاء



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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد  "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي

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