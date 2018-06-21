البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.05%

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها ، اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.05%، عند مستوى 2095.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1,690 صفقة.