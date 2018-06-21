الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.50%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم، على تراجع بنسبة 1.50% عند مستوى 42358 نقطة.
وبلغت كمية التداول 153706610 سهماً نفذت في 330 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 57 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 259 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.
GMT 20:20 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالبورصة الأردنية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.05%
GMT 20:14 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومؤشر البحرين العام ينهي الأسبوع على ارتفاع
GMT 20:10 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوبورصة تونس تغلق على انخفاض عند مستوى 63.7917 نقطة
GMT 19:43 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالبورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات
GMT 20:06 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوسعر الجنية المصري مقابل الريال سعودي الأربعاء
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
أرسل تعليقك