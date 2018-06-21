الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.50%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي "كيه إس إى 100" كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ، اليوم، على تراجع بنسبة 1.50% عند مستوى 42358 نقطة.

وبلغت كمية التداول 153706610 سهماً نفذت في 330 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 57 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 259 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.