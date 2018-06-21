مؤشر البحرين العام ينهي الأسبوع على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,309.49 بارتفاع وقدره 8.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 984.50 بانخفاض وقدره 1.40 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 3 مليون و 361 ألف و422 سهم بقيمة إجمالية قدرها 792 ألف و 528 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 37% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.