سعر الدينار البحرينى مقابل الدرهم إماراتى السبت

درهم إماراتى = 0.1026 دينار البحرينى
دينار البحرينى = 9.7459 درهم إماراتى
GMT 20:10 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الدينار البحرينى مقابل دولار استرالي السبت
GMT 20:06 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسعر الدرام أرمينى مقابل الدرهم إماراتى السبت
GMT 21:11 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال اليمني الجمعة
GMT 21:08 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الفرنك الجيبوتي الجمعة
GMT 21:05 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني الجمعة
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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