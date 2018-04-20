صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 95ر30 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 13ر22222 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 26ر4 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% ، ليصل إلى 44ر1754 نقطة.