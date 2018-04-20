صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 95ر30 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 13ر22222 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 26ر4 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% ، ليصل إلى 44ر1754 نقطة.
GMT 20:12 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانوزارة الاقتصاد الفلسطينية تسجل 159 شركة جديدة خلال آذار
GMT 19:58 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالبورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
GMT 19:52 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
GMT 19:47 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانمؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
GMT 19:43 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.28%
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
أرسل تعليقك